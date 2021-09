Bis zu acht Termine sind zu vergeben : Heiraten am 22.02.2022 – Xanten nimmt Anfragen an

Xanten Schnapszahlen als Hochzeitsdatum sind beliebt. Im nächsten Jahr gibt es wieder ein solches Datum. Die Stadt Xanten bereitet sich deshalb darauf vor, dass sie möglichst viele Anfragen erfüllen kann.

Im nächsten Jahr haben Paare die Möglichkeit, an einem besonderen Datum zu heiraten: am 22.02.2022. In der Vergangenheit waren solche Tage für eine Hochzeit besonders beliebt. Deshalb hat die Stadt Xanten am Freitag angekündigt, dass sie am Dienstag, 22. Februar 2022, ganztägig Trauungen anbieten wird. Bei einer großen Nachfrage werde die Verwaltung das Standesamt für den übrigen Dienstbetrieb schließen, dann wären bis zu acht Trauungen an diesem Tag möglich, erklärte Bürgermeister Thomas Görtz, der ein bis zwei Eheschließungen übernehmen wird. Interessierte Paare können sich ab sofort mit diesem Terminwunsch unter der E-Mail-Adresse standesamt@xanten.de beim Standesamt melden. Die Vergabe der Termine erfolgt in der Reihenfolge des Meldungseingangs, wie die Verwaltung weiter mitteilte. Das Standesamt setzt sich anschließend mit den interessierten Paaren in Verbindung.