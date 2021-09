Fußball-Bezirksliga : Borussia Veen ohne Goalgetter gegen den SV Rindern

VEEN Jan Büren wird am Freitagabend im vorgezogenen Heimspiel der „Krähen“ nicht dabei sein. Dafür kann Trainer Christian Hauk wieder auf Jonas Höptner zurückgreifen.

Mit den Auftritten von Borussia Veen in der Fußball-Bezirksliga verhält es sich bislang wie mit dem Griff in die Wundertüte – so recht weiß niemand, was dabei herauskommt. Vier Spiele bestritt die Mannschaft, zwei sollten schnell vergessen werden, die beiden anderen haben dagegen umso mehr Spaß gemacht. „Wir haben sechs Punkte und sind damit vollkommen im Soll“, sagt Trainer Christian Hauk. Sein Fazit: „Es kommt eben immer darauf an, welche Einstellung wir mit auf den Platz nehmen.“