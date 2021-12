Vorstand legt Programm vor : Das ist im Heimatverein Wassenberg im Jahr 2022 los

Wassenberg Wanderungen, Naturführungen, kulturhistorische Spaziergänge oder auch Radwanderungen: Das Jahr 2022 wird beim Heimatverein Wassenberg erneut vielfältig werden.

Wie der Wassenberger Heimatverein mitteilt, werden die neuen hellblauen Informationsflyer in Acrylglasboxen an den verschiedenen Info-Tafeln des „Historischen Altstadtrundweges“ in der Wassenberger Unterstadt sowie in Behältnissen des „Rundweges durch die Oberstadt“ den Interessierten zur Verfügung gestellt.