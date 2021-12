Vier Springen : Das ist der Zeitplan der Vierschanzentournee 2021/2022

Oberstdorf Die Vierschanzentournee findet auch im Winter 2021/2022 an den traditionellen Orten Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen statt. Der genaue Zeitplan.

Traditionell findet auch in dieser Saison wieder rund um den Jahreswechsel die Vierschanzentournee der Skispringer in den vier Orten Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen statt. Dabei geht es für die Athleten um den deutschen Topspringer Karl Geiger in insgesamt acht Durchgängen auf den vier Schanzen um den Gesamtsieg.