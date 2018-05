Xanten: Acht Winzer kredenzen ihre edlen Tropfen auf dem Markt

Von Freitag an lockt drei Tage lang das Weinfest nach Xanten. Foto: Archiv/Fischer

Xanten Ab morgen gibt es drei Tage Weinfest in Xanten. Dazu gehört Live-Musik und offene Geschäfte am Sonntag.

Unter freiem Himmel edle Tropfen verkosten und Musik genießen: Vom 11. bis 13. Mai findet auf dem Xantener Marktplatz das 15. Wein- und Musikfest statt. Acht Winzer bieten ihre Weine an, die Gäste erwartet ein unterhaltsames Bühnenprogramm, präsentiert von Entertainer und Schlagersänger Michael Larsen. Der Eintritt ist frei.

Am Freitag öffnen die Stände der Winzer aus den Regionen Rheinhessen, Pfalz, Nahe und Mosel-Saar-Ruwer von 16 bis 24 Uhr. Um 19 Uhr eröffnet Bürgermeister Thomas Görtz offiziell das Programm, anschließend ab 20 Uhr will das Concorde-Party-Trio dem Publikum bis Mitternacht einheizen.

Am Samstag, 12. Mai, sind die Stände von 15 bis 24 Uhr geöffnet. Das Bühnenprogramm startet um 16 Uhr mit Mr. Queens Big Band, um 17.30 Uhr geht es weiter mit dem Mixed Age Orchestra, ab 20 Uhr bis Mitternacht spielen Sacker´s und Band. Am Sonntag, 13. Mai, ist das Wein- und Musikfest von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Der Fanfarenzug Grün-Weiß des Xantener Blutwurst-Komitees eröffnet das Bühnenprogramm um 11.45 Uhr, um 13 Uhr spielt das Akkordeonorchester Veen. Irena und ihre Rainbowkids treten um 15.30 Uhr auf, um 17 Uhr singt Michael Larsen, ab 18.30 Uhr gibt es Musik aus der Konserve.

Veranstalter ist zum ersten Mal die Tourist Information. Sabine van der List: "Dieses Fest passt zu Xanten, denn Wein steht für Geselligkeit, insbesondere in Verbindung mit Musik, und Xanten ist eine fröhliche und lebenslustige Stadt." Zum ersten Mal ist das Weinfest auch mit einem verkaufsoffenen Sonntag verbunden: Der Hauptausschuss folgte in seiner jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit dem Wunsch der Kaufmannschaft, die Geschäfte in der Innenstadt von 12 bis 18 Uhr öffnen zur dürfen.