Sonsbeck: Sonsbecks tönerne Sensation

Sonsbeck Bei Arbeiten wurden Scherben von mehr als 300 Jahre alten Tongefäßen gefunden. Ausstellung am Sonntag.

Dass bei Aushubarbeiten in Sonsbeck Tonscherben gefunden werden, ist kaum verwunderlich. Schließlich ist durch die Bauakten der St.-Nikolai-Kirche in Kalkar belegt, dass dort bereits vor mehr als 500 Jahren (1514) Sonsbecker Töpfer tätig waren. "Sonsbeck war nachweislich mit seinen 23 Brennöfen der bedeutendste Töpferort am Niederrhein", wie Michael Knieriem vom Sonsbecker Verein für Denkmalpflege erläutert.