Kommunalwahl 2020 : Wülfrather Gruppe im crossmedialen Wahlkampf

Wülfrath Demokratie lebt vom Mitmachen. Um möglichst viele Menschen aus möglichst allen Altersgruppen zu erreichen, versucht die Wülfrather Gruppe per Postkarte plus neuer Homepage, Bürger zu erreichen.

Durch die Corona-Pandemie haben sich Kommunikationswege verändert. Weil so manche Gruppendiskussion bedingt durch Auflagen der Hygiene- und Abstandsregeln nicht wie gewohnt geführt werden kann, verlagert sich vieles in virtuelle Welten. Auch die Mitglieder der Wülfrather Gruppe nutzen längst Online-Plattformen für Sitzungen.

Parallel dazu wurde jetzt nach guter Tradition eine Briefaktion durchgeführt. Nicht untereinander, an mehr als 7000 Wülfrather Bürger haben der Fraktionsvorsitzende Wolfgang Peetz und seine Mitstreiter Postkarten verschickt. Mit der Überschrift „Ich will hier was bewegen“ ist die grundsätzliche Intention der Wülfrather Gruppe beschrieben. „Ob schief sitzender Kanaldeckel oder Fragen zur Kindergartensituation, wir sind grundsätzlich und immer ansprechbar“, erklärt Wolfgang Peetz, wie die Wülfrather Gruppe die Grundzüge der politischen Arbeit vor Ort definiert. Natürlich sind ihm und seinen Mitstreitern die „persönlichen Gespräche die liebsten“, Bürger können dann Anliegen konkretisieren, weshalb alle glücklich sind, die Samstags-Sprechstunde „endlich wieder“ erstmals am am 25. Juli anbieten zu können.