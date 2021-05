Rathaus Wülfrath : Erster Beigeordneter und Kämmerer tritt sein Amt an

Wülfrath Eine ganze Wülfrath-Tasse voller Süßigkeiten gab es zhum Start. Paul-Georg Fritz wird die Nervennahrung brauchen. Er ist Erster Beigeordneter und Kämmerer zugleich.

Paul-Georg Fritz ist kein Neuling im Kämmereramt; bis 2019 war er Kämmerer und Beigeordneter in der Stadt Wesel. Der 55-Jährige möchte in Wülfrath „bei einer sparsamen Haushaltsführung möglichst viele städtische Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger in Wülfrath ermöglichen“, so Fritz.