Online-Terminvereinbarung ab Juni möglich : Digitalisierung im Schermbecker Rathaus schreitet voran

Schermbeck Ab Juni können Termine mit dem Bürgerbüro über die Internetseite der Verwaltung vereinbart werden. Dies bietet Vorteile für Mitarbeiter und Bürger.

Am 9. Januar 2006 wurde das Bürgerbüro in jenem Gebäudeteil des Rathauses eröffnet, der zuvor von der Verbands-Sparkasse für den Betrieb ihrer Geldautomaten genutzt wurde. Hier können die Bürger seither auf kurzem Wege eine ganze Reihe von Dienstleistungen in Anspruch nehmen, ohne in dem mehrstöckigen Gebäude auf die Suche nach dem zuständigen Ansprechpartner gehen zu müssen. Das reicht von der Beantragung eines Personalausweises oder eines Reisepasses über Bescheinigungen, Beglaubigungen und den Erwerb eines Fischereischeines und die Beantragung eines Führungszeugnisses bis hin zur An- oder Abmeldung eines Hundes. Wer seinen Wohnsitz ändert oder Fundsachen abgeben möchte, meldet sich am besten sofort im Bürgerbüro. Die für bestimmte Verwaltungsvorgänge erforderlichen Passfotos können für sechs Euro im Bürgerbüro erstellt werden.