Kirche in Wülfrath : Neues Gemeindeleben an St. Maximin

Pfarrer Herbert Ullmann betreut zukünftig nicht nur die Gemeinde St. Lambertus, sondern auch St. Maximin. Foto: Dietrich Janicki/Janicki, Dietrich (jd-)

(von) Ab 1. September wird Monsignore Ullmann Pfarrer in St. Maximin Wülfrath und St. Lambertus Mettmann. Mit ihm zusammen werden alle Seelsorger vom Erzbischof für den neuen Sendungsraum Mettmann-Wülfrath ernannt.

Nach der feierlichen Verabschiedung von Pfarrer Jürgen Arnolds fragen viele Gemeindemitglieder, wie es nun weiter gehen wird.

Gemeinderefereintin Ulrike Platzhoff gibt dazu „einige kurze Sachinformationen“. Pfarrstellvertreter ist bis zum 31. August Pfarrer Monsignore Herbert Ullmann – und während dessen Urlaub Pfarrvikar Pfarrer Sebastian Hannig. „Schon während der Sommerferien werden die Mettmanner Priester auch hier bei uns Gottesdienst feiern“, führt die Gemeindereferentin aus.

Ab 1. September wird Monsignore Ullmann Pfarrer beider Gemeinden sein, nämlich in St. Maximin Wülfrath sowie St. Lambertus Mettmann. Mit ihm zusammen werden alle Seelsorger vom Erzbischof für den neuen Sendungsraum Mettmann-Wülfrath ernannt. Das sind die Pfarrvikare Sebastian Hannig und Gregor Maria Schulte, Diakon Anhut und die Gemeindereferentin selbst.

Zum gleichen Zeitpunkt wird Kinga Varga als Pastoralassistentin, also in der Berufseinführungsphase, das Seelsorgeteam ergänzen. „Viele im Pastoralteam werden ihre Arbeitsgebiete neu klären.“ Wo es sinnvoll ist, werden Aufgaben gemeindeübergreifend wahrgenommen – also von einer Person in Wülfrath und in Mettmann.Nach augenblicklicher Planung wird Kaplan Arnaud aufgrund seiner Berufseinführungsphase zunächst schwerpunktmäßig in Wülfrath eingesetzt. Im Gegenzug soll Pfarrer Schulte aus gesundheitlichen Gründen seinen seelsorglichen Dienst auf das Mettmanner Krankenhaus und einzelne liturgische Aufgaben in Mettmann beschränken.

Damit alles reibungslos läuft, haben die Pfarrgemeinderäte beider Gemeinden einander kennengelernt, „sie werden künftig punktuell zusammenarbeiten“. Für den 4. September ist beispielsweise eine gemeinsame Pfarrversammlung in Mettmann angedacht. Die Einführung des quasi runderneuerten Seelsorgeteams findet statt in den Messfeiern am 19. September, 18.30 Uhr, in St. Joseph und am 20. September, 10 Uhr, in St. Lambertus Mettmann.