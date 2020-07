Stadt neu entdecken : Kulinarische Stadtführung geht weg wie warme Semmeln

Wülfrath Facettenreich und hübsch ist Wülfrath. Wenn man weiß, wohin man schauen muss. Zum Start nach der Corona-Pause hat das Kulturamt einen neuen Stadtspaziergang konzipiert. Zu Sehenswertem in der Stadt gibt es Gaumenschmeichler.

Bislang gab es in der Kalkwerkerstadt „nur normale Führungen“, erzählt Andrea Gellert vom Kulturamt. Bedingt durch Lockdown und die Auswirkungen der Corona-Zeit gab es aber nichtmal die. „In der Zwischenzeit haben wir etwas Neues entwickelt“, sagt die Kulturfrau, die seit 1998 in Diensten der Stadt steht. „Kulinarische Stadtführung“ nennt sich das neue Konzept.

In Wülfrath können Auswärtige und Einheimische sich jetzt wieder auf die Spuren der Stadtgeschichte begeben, berichtet Franca Calvano aus dem Büro der Bürgermeisterin. Während der knapp zweistündigen Tour durch die Altstadt wird Andrea Gellert die Geschichten und Begebenheiten von der Gründung des Dorfes „Wolverothe“ bis zur Bedeutung der Kalkindustrie in der heutigen Zeit erzählen. Besonders interessant wird der Kirchplatz sein. Und auch sonst werden manche Ecken und Winkel gezeigt, die im Alltag viel zu oft übersehen werden. Nach dem Rundgang gibt es bergische Spezialitäten. „Mit dieser Veranstaltung möchte die Stadtverwaltung Kultur und Gastronomie zusammenbringen“, erklärt Franca Calvano.

Angesprochen werden sollen Einheimische wie Besucher, und das scheint zu funktionieren: Die Plätze zur Auftaktveranstaltungen am 19. Juli gingen weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. „Letztlich ist es auch ein Versuchsballon“, geprüft werden soll für Einzelpersonen und Gruppen, wie die Idee, einerseits entlang verschiedener Sehenswürdigkeiten in der Innenstadt Stadtgeschichte zu erleben, und andererseits bei so etwas wie einer Bergischen Kaffeetafel die Gaumenfreuden der Region zu erleben, wirklich ankommt.