Verkehrskommissariat ermittelt nach Attacke : Unbekannte bewerfen Auto mit Steinen

Wülfrath Freitagnachmittag warfen zwei junge Teenager Steine von einer Brücke und trafen die Windschutzscheibe eines Autos. Das hat Konsequenzen: Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und dazu weitere Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen eingeleitet.

Am Freitagnachmittag des 3. Juli meldete sich der 25-jährige Fahrer eines PKW Nissans 200 SX bei der Polizei in Wülfrath. Sein Wagen war auf der innerörtlichen Mettmanner Straße von einem Stein getroffen worden, den Kinder von einer Fußgängerbrücke geworfen hatten.

Wie die Beamten berichten, war der Wuppertaler gegen 13.54 Uhr mit seinem Auto in Richtung Mettmann unterwegs, als er sich, aus Richtung Wuppertal kommend, dem Kreisverkehr Flandersbacher Straße genähert hatte. Kurz davor bemerkte er zwei Kinder, die sich auf der Fußgängerbrücke zwischen Bergstraße und Julius-Imig-Straße, also über der Fahrbahn der Mettmanner Straße, befanden. Während einer der Jungen freundlich winkte, warf der zweite Junge einen Stein mit etwa fünf Zentimeter Durchmesser von der Brücke, der die Windschutzscheibe des Nissans traf und beschädigte. Bis der Nissan-Fahrer seinen Wagen zum Stillstand gebracht hatte, waren die beiden Kinder bereits weggelaufen. Sie konnten auch von den sofort alarmierten Polizeikräften nicht mehr angetroffen werden. An der Windschutzscheibe des Nissans wurde ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro festgestellt.