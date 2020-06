Aus dem Polizeibericht : Polizei sucht nach zwei Männern

Wegberg Gefährlich in den Straßenverkehr eingegriffen: Die Polizei sucht zwei junge Männer. Einer von ihnen lief auf Wegberger Stadtgebiet ohne ersichtlichen Grund vor das Auto einer 18-jährigen Frau.

Eine 18-jährige Frau aus Heinsberg befuhr am Samstag, 20. Juni, gegen 21.30 Uhr die Umgehungsstraße an Wildenrath vorbei in Richtung Wegberg. Wie die Polizei berichtet, bemerkte sie in Höhe der Dalheimer Straße zwei männliche Personen am Straßenrand. Kurz bevor die 18-Jährige den Einmündungsbereich an der Ampel erreichte, lief eine der beiden Personen ohne ersichtlichen Grund auf die Fahrbahn vor ihren Pkw. Sie konnte einen Zusammenstoß mit dem Mann nur durch Vollbremsung verhindern. Nachdem diese Person bis zur Fahrbahnmitte gelaufen war, begab sie sich zurück zu ihrem Begleiter, beide sollen lautstark gelacht haben. Die junge Frau setzte ihre Fahrt mit einem Schock in Richtung Wegberg fort. Sie beschrieb die Männer als etwa 20 bis 30 Jahre alt, dunkel gekleidet, mit Bart und einem nordafrikanischen Erscheinungsbild. Weitere Betroffene oder Zeugen, die die Personen gesehen haben oder denen ähnliches passiert ist, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Heinsberg, Telefon 02452 9200, zu melden.