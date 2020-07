Kreativer Kursus : Im offenen Atelier wird aus heißen Eisen Kunst

Wülfrath Unter freiem Himmel und mit ausreichend Sicherheitsabstand zueinander sind im Offenen Atelier der Bergischen Diakonie in Aprath wieder künstlerische Metallarbeiten möglich. Im Kursus sind nur noch wenige Plätze frei.

Offenes Atelier „Schmieden & Schweißen“ hat jetzt begonnen und findet insgesamt zehnmal freitags jeweils von 16 bis 20 Uhr auf dem Außengelände von Haus Langensiepen, Diakonissenweg 13, statt. Die Kursgebühr beträgt 160 Euro plus 20 Euro Materialkosten. Restplätze sind noch frei, mehr Infos und Anmeldung unter Telefon 0202-7581749 und per E-Mail an offenes.atelier@bergische-diakonie.de.

Zum Auftakttermin kamen auch „Wiederholungstäter“, Thomas Kreil ist einer von ihnen. 2019 hatte er eine riesige Skulptur aus einem Feuerlöscher gebaut. Ganz so kreativ ging er diesmal noch nicht an: Als erste neue Aufgabe schweißte er eine praktische Halterung für ein Fitnessgerät zusammen. Zuhause hat Kreil inzwischen selbst eine Schweißausrüstung, dennoch freut er sich, wieder hier kreativ werden zu können. „Hier hat man immer Austausch mit anderen“, sagt er: „Dabei entstehen neue Ideen.“

„Das ist total entspannend, weil man alles super langsam machen kann. Jeder arbeitet in seinem eigenen Tempo. Nichts ist wichtig – außer, dass man sich wohlfühlt“, begeistert sie sich über die Kreativaufgabe. Lange wollte Renate Zanjani schweißen und schmieden erlernen. Ein künstlerisches Ziel habe sie sich noch nicht gesetzt, ihr gehe erst einmal darum, die Technik zu lernen, die Arbeit an Esse und Amboss inklusive. Und Hammerschlag um Hammerschlag kristallisiert sich dabei ein erstes Metallprojekt heraus.

Leicht verständlich führt Arne Sawatzki jeden einzelnen in die Arbeit mit Metall, Schweißgerät und Schmiede ein, sorgt für Sicherheit und Schutzausrüstung, zeigt, wie man die Geräte bedient, Metallstücke verbindet oder den muskelbetriebenen Blasebalg der Schmiede in Schwung setzt. Kreative Vorgaben hingegen macht er seinen Kursteilnehmern bewusst nicht. „Jeder überlegt selbst, was er künstlerisch umsetzen will. Ich bin nur derjenige, der daneben steht“, schmunzelt er und erklärt: „Ich versuche, nur zu helfen, damit jedes Werk so wird, wie es der Teilnehmer will.“