Personalie in der Verwaltung Wülfraths : Franca Calvano wird neue Gleichstellungsbeauftragte

Personalie in der Verwaltung Wülfraths

Wülfrath Franca Calvano löst Gudula Kohn ab und wird die neue Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Wülfrath. Für die Gleichstellungsbeauftragte ist in der Verwaltung eine halbe Stelle vorgesehen.

Zum 1. August gibt es nach dem Wechsel an der Spitze des Baudezernats eine weitere personelle Änderung im Rathaus: Franca Calvano wird dann die neue Gleichstellungsbeauftrage der Stadt Wülfrath.

Sie folgt damit auf Gudula Kohn, die nach 30 Jahren Tätigkeit für die Stadt Ende Juli in den Ruhestand geht. Als sie sich auf den Posten als Gleichstellungsbeauftragte bewarb, hatte sie 38 Jahre Erfahrungen in Kitas und Kontakte zu Frauen aller Altersgrupen, Nationalitäten und gesellschaftlicher Schichten. Das war 2013. Seit 1990 in der Verwaltung berufstätig, wird Gudula Kohn, Jahrgang 1956, nun gehen. Für einen „fließenden Übergang“ wollte die engagierte Frau und begeisterte Netzwerkerin sorgen.