Seit Beginn der Corona-Pandemie in Mettmann : Rotes Kreuz nimmt 5881 Abstriche

Mettmann Die Helfer der gemeinnützigen Einrichtung sind gefragt: Seine Mitglieder leisteten seit März 8246 Dienststunden und lieferten rund 300.000 Masken an Krankenhäuser aus. Eine Bilanz.

Verstärkung Bereits am 3. März wurden vier Helfer des Kreisverbandes Mettmann als Mitarbeiter im Einsatzstab des Landesverbands Nordrhein eingesetzt. Nur wenige Tage später rief die Kreisbereitschaftsleitung den Einsatzstab für die Corona-Pandemie ein. „Jetzt, wo es sich hier augenscheinlich entspannt, haben wir unsere Helfer nach Gütersloh und Warendorf geschickt“, berichtet Vieth. Weitere Einsätze folgten. Im Kreis Mettmann, aber auch überall dort, wo die Hilfe des Deutschen Roten Kreuzes benötigt wurde – wie etwa in Wuppertal. Hier haben 19 Helfer eine gemeinsam

Corona Drive-ins Das Deutsche Rote Kreuz Kreis Mettmann stellte zunächst in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz Düsseldorf eine Probenentnahmestelle am Evangelischen Krankenhaus in Mettmann auf die Beine. Der Unfallhilfeanhänger war dort fast einen Monat im Einsatz. Zusätzlich wurden Entnahmestellen und Coronapraxen in Hilden und Ratingen eingerichtet und ebenfalls vom DRK betreut. Dort sind bis heute noch täglich von Montag bis Freitag neun Kräfte im Einsatz.