Stadtrat hat sich konstituiert : Wülfrath: Ritsche im Amt, Kämmerer-Ausschreibung verschoben

In seiner Antrittsrede stellte er sich als unabhängig und unvoreingenommen gegenüber allen Fraktionen vor. Er unterstrich die Schwerpunkte seiner Arbeit: Die Corona-Krise zu bewältigen, die Leerstände in der Innenstadt zu bekämpfen, die Nahversorgung der Ellenbeek zu sichern, die Einnahmen aus der Gewerbesteuer zu verbessern und das Ziel, Wülfrath hat 23.000 Einwohner, um selbständig bleiben zu können, beherzt anzupacken. Keine Visionen, sondern reale Vorstellungen eines Erfahrenen.

Mit Geschick und Erfahrung gelang es Rainer Ritsche, den Tagesordnungspunkt auf die nächste Ratssitzung am 20. Dezember 2020 zu verschieben. Danach geriet die Sitzung wieder in ruhigeres Fahrwasser. Die beiden ehrenamtlichen Bürgermeister Andreas Seidler (CDU) und Wolfgang Preuss (SPD) wurden vereidigt. Die Bestellung der allgemeinen Vertreterin des Bürgermeisters ging einstimmig an Michaele Berster und die Bestellung des Verhinderungsvertreters an Stefan Holl.