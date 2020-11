Pfarreiübergreifend : Gemeinden arbeiten zusammen

Mettmann/Wülfrath Nachdem vor zwei Monaten der Seelsorgebereich der katholischen Pfarreien in Mettmann und Wülfrath zusammengelegt wurde, sind weitere Projekte angelaufen.

Vor knapp zwei Monaten ist der Pastorale Sendungsraum Mettmann/Wülfrath offiziell gegründet worden. Damit ist der Seelsorgebereich der beiden Pfarreien St. Lambertus in Mettmann und St. Maximin in Wülfrath vergrößert worden – und er wird vermutlich noch weiter wachsen. Denn in den kommenden vier Jahren stünden Pensionierungen und weitere personelle Wechsel im Seelsorge-Team an, erklärt Pfarrer Herbert Ullmann. Man rechne also mit der Integration eines weiteren Seelsorgebereichs in absehbarer Zeit.