Kommunalwahl in Hamminkeln : Bürgermeister Bernd Romanski wird vereidigt

Kommunalwahl in Hamminkeln

Hamminkeln In der konstituierenden Ratssitzung geht es neben der Amtseinführung auch um größere Ausschüsse und den Abschied ehemaliger Ratsmitglieder.

Erstmals gibt es im Hamminkelner Rat sechs Fraktionen. Neben den Etablierten hat der Wähler die FWI mit vier Sitzen in den Fraktionsstatus gebracht. Die CDU hat 14 Sitze, die SPD acht, die Grünen sechs und die USD drei Mandate. Die Sitzverhältnisse machen eine feste Koalition unmöglich, Mehrheiten müssen in Streitfragen organisiert werden. Das ist heute in der konstituierenden Ratssitzung wohl kein Thema.