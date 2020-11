Inzidenz im Kreis Mettmann steigt weiter : Zwei weitere Corona-Patienten sterben

Die Inzidenz steigt weiter auf nun 164,8. Eine Stadt aus dem Kreisgebiet verzeichnet seit Freitag 70 Neuinfizierte. 2516 Menschen befinden sich momentan in Quarantäne.

Fallzahlen. 871 nachweislich mit dem Coronavirus infizierte Menschen meldet der Kreis Mettmann für Sonntag, 34 mehr als am Freitag. Davon leben in Erkrath 59 (+7; 25 Neuerkrankungen im Vergleich zu Freitag), in Haan 49 (+3; 13 Neuerkrankungen), in Heiligenhaus 60 (+7; 31 Neuerkrankungen), in Hilden 113 (+9, 36 Neuerkrankungen), in Langenfeld 70 (+3; 24 Neuerkrankungen), in Mettmann 69 (-8; 19 Neuerkrankungen), in Monheim 79 (+3; 23 Neuerkrankungen), in Ratingen 117 (-16; 29 Neuerkrankungen), in Velbert 186 (+21; 70 Neuerkrankungen) und in Wülfrath 69 (+8; 16 Neuerkrankungen).