Wülfrath : Frauen lernen Heimwerken und richten WIR-Haus her

Frauen lernen Heimwerken und richten WIR-Haus her

Wülfrath Das Haus soll im ehemaligen VHS-Gebäude einen Ort für Vereine und Initiativen bieten. Doch bevor es genutzt werden können, muss erst einmal renoviert werden – auf ehrenamtlicher Basis.

Da kam der Wülfrather Gleichstellungsbeauftragten Franca Calvano und den Wülfrather Landfrauen eine geniale Idee: Wie wäre es, wenn man Heimwerken lernen und gleichzeitig etwas Gutes tun könnte? Schnell war das Konzept von Workshops geboren. Der erste soll am 14. November von 10 bis 15 Uhr zum Thema „Richtig Anstreichen“ stattfinden.

„Es ist ein Workshop von Frauen für Frauen“, sagt Heike Enge von den Landfrauen. Für die Leitung konnte Malermeisterin Gisela Kohl gewonnen werden. Los geht’s mit Grundlagen: Zunächst wird Wissenswertes rund um Material, Werkzeuge und die einzelnen Verarbeitungsschritte vermittelt. Gisela Kohl gibt Tipps zum Umgang mit Pinsel, Farben und Lacken. Im Praxisteil „kann man sich dann gleich an einer Wand austoben“, sagt Heike Enge.

Aber nicht nur Wände müssen gestrichen, auch Decken und Heizkörper müssen lackiert werden. „Es gibt Wände mit Elefantenhaut“, sagt Enge, „da können die Teilnehmerinnen gleich lernen, wie man damit umgeht.“ Spachtelarbeiten stehen ebenfalls auf dem Programm. Eben alles, was in einem alten Haus beim Renovieren so anfallen kann.