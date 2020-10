Geschäftsaufgabe in Wülfrath : Aus für Modegeschäft an der Wilhelmstraße

Wülfrath Ein letztes Mal Schnäppchenpreise und Rabatte, denn die Boutique im Herzen der Stadt schließt zum Jahresende. Es gibt bisher keinen Nachfolger für das Ladenlokal und den innerstädtischen Modehandel. Damit droht ein weiterer Leerstand in der City.

Die erste Modepräsentation veranstaltete sie im damaligen Café „Anna Schirmke“. Es folgten Modenschauen im Foyer der Stadthalle und Modegalas in der alten, jetzt nicht mehr vorhandenen Stadthalle. Dann wurde, wie sie sagt, „ein Umzug in die damals bevorzugte 1a-Lage „Fußgängerzone“ fällig“, nämlich an die Wilhelmstraße 167. Hier bot sie Mode und Accessoires an, „bei Stadtfesten veranstaltete ich Modenschauen vor dem Geschäft und engagierte mich in der Werbegemeinschaft“. Und wieder verging die Zeit. Ein Großbrand in der Innenstadt führte zu einer mehrere Wochen andauernden Sperrung und großen Veränderung in dem Einzelhandelsgefüge der Innenstadt.