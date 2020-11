Azubi-Projekt im Rhein-Kreis Neuss : „Energie-Scouts“ legen wieder los

Rhein-Kreis Auszubildende beschäftigen sich ab Dezember in Workshops mit Energieeinsparpotenzialen. Das Projekt findet unter Beachtung der Corona-Schutzregeln statt.

In drei Workshops werden Azubiteams rund um den Bereich Energie und Energieeffizienz geschult. Dabei lernen die Auszubildenden den Umgang mit Messtechnik und Messergebnissen sowie deren Interpretation, die wirtschaftliche Berechnung von Maßnahmen sowie Kommunikations- und Präsentationstechniken. Die Auszubildenden entwickeln eigenständig ein Energieeinsparprojekt, das auf den eigenen Betrieb zugeschnitten ist. Das kommt bei den Nachwuchskräften ebenso gut an wie bei den teilnehmenden Unternehmen. Alunorf zum Beispiel hat in den vergangenen Jahren regelmäßig gute Erfahrungen mit dem Projekt gemacht. Schließlich leisten die Energie-Scouts einen Beitrag zur Ressourcen-Effizienz. Zuletzt überzeugten die Alunorf-Azubis, die an dem Projekt teilnahmen, zum Beispiel mit ihren Ideen zum „Einsparen von Schutzgas an den Bundglühöfen“.