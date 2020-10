Kostenpflichtiger Inhalt: Nach der Kommunalwahl 2020 - Themenwoche Erwartungen an die Kommunalpolitik : Ritsche kommt, Schultz bleibt

Erkraths Christoph Schultz tritt seine zweite Amtszeit an. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Wülfrath/Erkrath In Wülfrath und Erkrath gibt es jeweils große Erwartungen an die Bürgermeister: In der Kalkstadt muss die Innenstadt reaktiviert werden, in Erkrath entstehen ein Campus und eine neue Feuerwache.