Kunst gegen den November-Blues in Wülfrath : Ausstellungseröffnung „Reif für die Insel“ in der Kirche Aprath

Ausstellungseröffnung „Reif für die Insel“ in der Kirche Aprath

Kunst gegen den November-Blues in Wülfrath

Kunstinstallation in der Kirche: Organisatorin Sunci Matijanic am „Baum des Lebens“ von Dagmar Kern. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Seelsorger, Kunsttherapeuten und drei Teilnehmer des „Offenen Ateliers“ haben gemeinsam Kunst für die Kirche Aprath kreiert. Ihre Schau „Reif für die Insel“ ersetzt auch die durch die Auflagen der Pandemie abgesagte Jahresausstellung.

Neuerdings bildet der Altar der Aprather Kirche der Bergischen Diakonie eine von sieben Inseln. „Der Wunsch des Seelsorge-Teams war es, den Altar zentral mit in die Ausstellung einzubeziehen. In dem bereitliegenden Gästebuch können Besucher ihre Gedanken zur Ausstellung notieren, ebenso wie Wünsche oder eine Fürbitte“, erklärt Sinci Matijanic, Kunsttherapeutin und Mitarbeiterin des „Offenen Ateliers“, die zusammen mit ihrem Kollegen Manuel Rohde das Projekt „Reif für die Insel“ künstlerisch verantwortet.

Auch eine Installation von Dagmar Kern ist dabei, ihr Gaben-Baum trägt Kärtchen mit Sprüchen und Wünschen, die Besucher ‚abpflücken‘ können“, erklärt Sinci Matijanic. Claudia Menella etwa hat eine „Heile Welt-Insel“ mit ihrer Visionen von der „Glückseligkeit des Himmels“ betitelt. Sie begleiteten sie „schon mein ganzes Leben“ und nun hat sie in Worten und Zeichnungen in zwei Büchern festgehaltenen, in denen Besucher blättern können, während Engel und Regenbogen über ihnen schweben.