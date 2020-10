Brauchtum : Wie Wülfrath doch noch St. Martin feiern will

Wülfrath Die Förderungsgemeinschaft St. Georg und der Kirchengemeinde St. Maximin als Veranstalter kündigen ein Martinsvideo und ein rund um St. Martin dekoriertes Schaufenster an und wollen Weckmänner verteilen.

Mitglieder der Förderungsgemeinschaft hatten sich am Reitsportzentrum Volmer an der Bergstraße getroffen, um das Videos zu verwirklichen. „Mit dabei waren Martin Volmer als Martin, Musiker des evangelischen Posaunenchores Edelstein, eine größere Gruppe von Wölflingen des Stammes Franken Wülfrath und ein Feuer mit Bettler“, berichtet Ahrweiler. Alle Teilnehmer hätten in kleinem Rahmen einen feierlichen Zug mit Mantelteilung ergeben. Gedanken zu St. Martin steuerte Monsignore Herbert Ullmann bei, leitender Pfarrer von St. Lambertus Mettmann und der katholischen Kirchengemeinde St. Maximin Veröffentlicht wird das Video am 11. November um 17.15 Uhr in lokalen digitalen Medien.