Kinderarmut in Wülfrath : Jedes arme Kind in Armut ist ein Kind zu viel

Jedes arme Kind in Armut ist ein Kind zu viel

Kinderarmut in Wülfrath

Wülfrath In Wülfrath ist jedes sechste Kind unter 18 Jahre von Armut betroffen. Die Corona-Krise verschärft das Problem. Gemeinsam mit einer Initiative des DRK Wülfrath ergreift das Jugendam Maßnahmen.

Kinder- und Jugendarmut ist weiterhin ein Problem in Deutschland. 21,3 Prozent, das heißt mehr als ein Fünftel aller Kinder in Deutschland, gelten offiziell als arm. Die konkrete Anzahl macht es noch deutlicher: 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 sind in Deutschland von Armut bedroht. Das ist das Ergebnis der aktuellen Studie der Bertelsmann-Stiftung zur Kinderarmut.