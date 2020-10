Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Kreisweit gibt es 36 Infizierte mehr

Kreis Mettmann Die Infektionszahlen im Kreis Mettmann steigen stetig weiter. Wie das Kreisgesundheitsamt mitteilte, waren am Montag 611 labortechnisch nachgewiesene Corona-Fälle registriert.

Diese Zahl liegt um 36 Fälle höher als am Sonntag. Davon leben in Erkrath 38 (+4), in Haan 42 (+2), in Heiligenhaus 35 (+1; 2 Neuerkrankungen, 1 genesen), in Hilden 85 (+7; 8 Neuerkrankungen, 1 genesen), in Langenfeld 53 (+7), in Mettmann 50 (+2), in Monheim 63 (+5), in Ratingen 79, in Velbert 127 (+6; 7 Neuerkrankungen, 1 genesen) und in Wülfrath 39 (+1).