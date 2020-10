Kostenpflichtiger Inhalt: Wülfrather rockt Casting-Show : Oliver Henrich begeistert bei „The Voice of Germany“

Oliver Henrich, berühmter Frontmann der Bon Jovi-Tributeband „Bounce“, mischt bei der Show „The Voice of Germany“ mit. Foto: Udo Teifel

Wülfrath Oliver „Olli“ Henrich ist eine Runde weiter. Der Wülfrather Frontmann der Gruppe „Bounce“ begeisterte in der Casting-Show „The Voice of Germany“ nicht nur das Publikum. Alle Coaches drehten sich nach ihm um. Als nächstes stehen ihm die so genannten Battles bevor.