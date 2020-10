Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Weniger Infizierte, aber zwei Todesfälle

Kreis Mettmann Um 35 ist die Zahl der Infizierten von Montag auf Dienstag im Kreis Mettmann zurückgegangen; es gab aber kreisweit 54 Neuerkrankungen. In Hilden und in Haan gab es jeweils einen Sterbefall.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 576 Infizierte. Davon leben in Erkrath 41 (+3; 6 Neuerkrankungen), in Haan 37 (-5; 1 Neuerkrankung), in Heiligenhaus 30 (-5; 3 Neuerkrankungen), in Hilden 83 (-2; 10 Neuerkrankungen), in Langenfeld 51 (-2; 9 Neuerkrankungen), in Mettmann 54 (+4; 7 Neuerkrankungen), in Monheim 57 (-6; 2 Neuerkrankungen), in Ratingen 85 (+6; 13 Neuerkrankungen), in Velbert 103 (-24) und in Wülfrath 35 (-4; 3 Neuerkrankungen).