Wülfrath : Hundeklo wird Schmuckstück

Peetz kümmerte sich dann um einen Wasseranschluss, konnte seinen Zahnarzt Thomas Fischer als Sponsor gewinnen und meldete eine offizielle Patenschaft bei der Stadt an. In dieser Woche lieferte Mark Drenker schließlich die passenden Stauden für die Fläche.

„Die Bepflanzung entspricht dem Bild am Kreisverkehr“ so Drenker. In einer nachbarschaftlichen Gemeinschaftsaktion wurden nun 115 Stauden eingepflanzt sowie 420 Liter Mulch aufgebracht. Unterstützt wurde die Aktion durch Christian Streng, Wülfrather Neubürger. Er ist der neue Eigentümer und Bewohner des Hauses Wilhelmstraße 128 (ehemals NetCologne). „Ich stamme aus einem Dorf in Mittelfranken. Mein Vater ist dort Bürgermeister. Für mich ist es selbstverständlich, dass man sich in eine Gemeinschaft einbringt“, so Christian Streng, der sich auch um die weitere Pflege der Grünfläche kümmern wird.