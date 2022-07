Karibischer Abend in Wülfrath begeistert die Gäste : Mit Jack Sparrow übers Straßenfest

Wülfrath Die Zutaten Sonne, Häppchen und Schirmchengetränke begeisterten die Gäste beim Straßenfest in Wülfrath. Gemeinsam machten sie die Veranstaltung unter freiem Himmel zum bemerkenswerten karibischen Abend.

Wer „Karibik“ sagt, denkt natürlich an Captain Jack Sparrow. Und der war selbstverständlich beim zweiten „Karibischen Abend“ nach 2019 mit dabei. An seiner Seite hatte der Black Pearl-Chef Elizabeth Swann und nur diejenigen Gäste, die zum Event die Wülfrather Innenstadt bevölkerten, die ganz genau hinschauten, entdeckten, dass es sich bei dem Pärchen um Dirk Gerbender und Christina Rick handlte. Die beiden hatten den Abend organisiert.

„Ein toller Erfolg“, wie hunderte gut gelaunter Wülfrather fanden. Es gab Musik, zu Essen, viele verschiedene Cocktails – und die Geschäfte hatten bis mindestens 20 Uhr geöffnet. Das Konzept der Händlervereinigung Wülfrath pro, mit Themenabenden die Innenstadt zu beleben, ist damit auf einem guten Weg. Aufgrund der Pandemie hatte diese Idee in den vergangenen zwei Jahren auf Eis gelegen. „Von mir aus könnte das jeden Monat stattfinden“, begeisterte sich Adelheid Heiden, die gerade vom Fußballspielen mit ihrem Enkel gekommen war und vielen Bekannten begegnete. Als Vorsitzende des Bürgervereins Wülfrath ist sie vom Fach, was die Stärkung des Standortes angeht und weiß, dass so eine große Veranstaltung nicht einfach so zu stemmen ist. Nicht zuletzt müssen die Einzelhändler für sich entscheiden, ob sie am verlängerten Abend teilnehmen und ihren Mitarbeitern die Überstunden bezahlen wollen. Erfreulicherweise machten die meisten mit, wie Wülfrath pro-Vorsitzender Dirk Herbener berichtete. Beim Gang durch die Fußgängerzone fielen jedoch einige zugesperrte Läden auf.

Info Karibischer Segen Dank Wülfrath pro Konzept Die Idee von Wülfrath pro war es, drei Themenabende pro Jahr zu veranstalten, um die Innenstadt zu beleben. Die nächsten Termine in der Fußgängerzone sind der Kindertrödel am 7. August, das Kartoffelfest vom 23. bis 25. September und die Halloween-Party am 31. Oktober. Die Sonntage sind verkaufsoffen.

Die Wülfrather störten sich nicht daran, denn für sie war es vor allem ein Straßenfest. Und da es unter dem Motto „Karibik“ stand, waren exotische Cocktails ganz klar die wichtigste Handelsware. Für die Grundversorgung sorgte das „My Cocktail Taxi“ aus Wuppertal mit zwei Ständen und einer Auswahl von zwölf Cocktails mit oder ohne Alkohol zum Einheitspreis von 8,50 Euro. Den Klassiker Caipirinha gab es in gleich fünf Varianten, aber auch andere Fruchtmischungen wie Tequila Sunrise, Touchdown oder Sex on the Beach.

Die Bars und Restaurants in der Fußgängerzone zogen mit, stellten Tische und Stühle raus und offerierten Getränke, die bei einer sommerlichen Party nicht fehlen dürfen. Wer trotz allem lieber beim Bier bleiben wollte, wurde beim Veranstalter selbst fündig, an dessen Zapfstation „Kirmesbürgermeister“ Axel Paul kurzerhand mithalf.