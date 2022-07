Alt-Erkrath : Picknick im Bavierpark soll Bürger-Gemeinschaft stärken

Erkrath Das Beisammensein ist diesmal besonders den Betroffenen und Helfern der Hochwasserkatastrophe 2021 gewidmet und soll Zeit zum gemeinsamen Innehalten, Danken und vor allem Feiern geben.

Mit Freunden klönen, aber auch mit Menschen, die man vorher nicht kannte, ins Gespräch kommen und sich dabei mitgebrachte Snacks unter freiem Himmel schmecken lassenm – das war es, was die Picknicks im Bavierpark seit ihrer Erstauflage 2015 ausmachte. Sie waren schon eine kleine Tradition geworden, die Corona und die Lockdowns aber gleich zweimal unterbrachen. Dieses Jahr soll das Picknick wieder stattfinden. Dazu laden der Verein „Erkrath hält zusammen“, die Caritas-Begegnungsstätte Gerberstraße und der Radlerclub ADFC für Samstag, 16. Juli, von 14 bis 18 Uhr ein. Das Datum im Juli wurde bewusst gewählt: Am 14. Juli 2021 wurde aus einem Sommerregen eine Hochwasserkatastrophe von einem Ausmaß, das man so bis dato in Erkrath nicht kannte. „Wir möchten allen Betroffenen sowie den vielen Helferinnen und Helfern, die nach der Katastrophe mit angepackt oder während der Lockdowns Nachbarschaftshilfe geleistet haben, Gelegenheit zu einem freudigen Wiedersehen, zum gemeinsamen Innehalten, Danken und Feiern geben,“ sagt Andrea Bleichert, Vorstandsmitglied von „Erkrath hält zusammen“. Gerade im Hinblick auf das Hochwasser, passe das Picknick im Bavierpark örtlich optimal, findet Monika Thöne, Leiterin der Caritas- Begegnungsstätte Gerberstraße: „Die am schwersten Betroffenen sind tatsächlich Nachbarn, die rundum den Park leben.“ Doch auch alle anderen Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen. Das Picknick biete die Gelegenheit, einander kennenzulernen, so Andrea Bleichert. Man weiß ja nie, wofür’s gut ist, denn „die nächste Krise kommt bestimmt“, fügt sie hinzu. Dass Katastrophen Menschen zusammenwachsen lassen, wissen Bleichert und Thöne nur zu gut. Der Verein „Erkrath hält zusammen“ entstand zu Beginn der Pandemie als Nachbarschaftshilfe, insbesondere zur Erledigung von Einkäufen für ältere und kranke Menschen oder Betroffene in Quarantäne. „Plötzlich schaute man mal, wie es dem Nachbarn so geht“, erzählt Bleichert. Das Gleiche gelte für die Hochwasserkatastrophe: „Durch das Hochwasser sind die Leute zusammengewachsen“, sagt Monika Thöne. Nach der Flut war ihre Begegnungsstätte an der Gerberstraße nicht nur Putzmittelausgabe, sondern Anlaufstelle, in der man sich austauschen, miteinander reden und auch mal weinen konnte. Ein „anderes Miteinander“ sei entstanden. Gespannt sind die Beiden, ob dies so bleibt und viele die Gelegenheit zu einem Wiedersehen – mal ohne Notsituation – am 16. Juni nutzen werden. Wie bei früheren Picknicks kann jeder mitfeiern: „Kommt vorbei, bringt etwas zu essen und ganz viel gute Laune und viele Geschichten mit! Für die alkoholfreien Getränke sorgen wir“, so die Veranstalter. Grillen ist nicht erlaubt. Entlang der Parkwege werden Tische und Bänke aufgestellt, wer mag, kann Klappstühle mitbringen oder es sich auf der eigenen Picknickdecke gemütlich machen. Pavillons schützen vor Regen oder Hitze.