Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zwei weitere Todesfälle im Kreisgebiet

Kreis Mettmann Ein Mann aus Mettmann und ein Velberter haben eine Infektion mit dem Coronavirus nicht überlebt. Damit steigt die Zahl der Todesopfer im Kreisgebiet auf 103.

Davon leben in Erkrath 52 (-2; 7 Neuerkrankungen), in Haan 46 (-2; 4 Neuerkrankungen), in Heiligenhaus 53 (+7; 10 Neuerkrankungen), in Hilden 104 (unverändert, 11 Neuerkrankungen), in Langenfeld 67 (+2; 8 Neuerkrankungen), in Mettmann 77 (-4; 10 Neuerkrankungen), in Monheim 76 (-3; 8 Neuerkrankungen), in Ratingen 133 (+11; 20 Neuerkrankungen), in Velbert 165 (+17; 27 Neuerkrankungen) und in Wülfrath 61 (+5; 13 Neuerkrankungen).