Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zahl der Infektionen steigt sprunghaft an

Kreis Mettmann Die Zahl der Todesfälle ist um 1 auf 101 gestiegen: ein 80-jähriger Hildener überlebte die Corona-Infektion nicht. 222 neue Krankheitsfälle registrierte das Kreisgesundheitsamt am Donnerstag. Dieser sprunghafte Anstieg sei aber zum Teil auf die wegen Datenübermittlungsproblemen nötige Nacherfassung von Erkrankungsfällen zurückzuführen.

Fallzahlen. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 803 (+179) Infizierte. Davon leben in Erkrath 54 (+14 insgesamt; 16 Neuerkrankungen), in Haan 48 (+11; 14 Neuerkrankungen), in Heiligenhaus 46 (+14; 17 Neuerkrankungen), in Hilden 104 (+18; 25 Neuerkrankungen), in Langenfeld 65 (+7; 10 Neuerkrankungen), in Mettmann 81 (+15; 17 Neuererkrankungen), in Monheim 79 (+17; 20 Neuerkrankungen), in Ratingen 122 (+30; 36 Neuerkrankungen), in Velbert 148 (+37; 48 Neuerkrankungen) und in Wülfrath 56 (+16; 19 Neuerkrankungen).