An(ge)dacht : Computer-Freak als Heiliger?

Msgr. Herbert Ullmann, Katholische Kirche Mettmann und Wülfrath Foto: Dietrich Janicki/Janicki, Dietrich (jd-)

An diesem Sonntag leuchten unsere Friedhöfe wieder in der Dunkelheit. Denn es ist vor allem katholische Tradition, an diesem Tag die Gräber zu schmücken und Lichter zum Gedenken an liebe Verstorbene zu entzünden.

Das ist für Viele auch Ausdruck ihrer Überzeugung, dass nach dem Tod noch etwas kommt. Nicht „Ende, aus“, sondern „hinterm Horizont geht’s weiter“. Dies meinen gläubige Menschen, wenn sie von „Heiligen“ sprechen. Wir werden ganz „heil“, werden Gott schauen und uns wiedersehen. Die Vorstellungen vom Heilig-sein sind jedoch sehr verschieden. Große Glaubenspersönlichkeiten die irgendwann vom Papst selig oder heilig gesprochen wurden, erscheinen unheimlich weit von uns weg. Es waren Priester oder Bischöfe, Ordensfrauen aus früheren Jahrhunderten, mehrheitlich natürlich Männer, wenige Verheiratete und fast immer „Ausnahmepersönlichkeiten“, nichts für den Alltag.

Da lässt die Seligsprechung eines ganz bodenständigen 15-jährigen Jugendlichen aus Mailand aufhorchen: Carlo Acutis, 2006 nach kurzer, schwerer Leukemie-Erkrankung gestorben, ist vor zwei Wochen in Assisi von der katholischen Weltkirche selig gesprochen worden. Schon als kleines Kind war er fasziniert vom Gottesdienst, war neugierig von Jesus Christus zu erfahren und im Gebet mit ihm zu sprechen. Der intelligente Junge wurde dadurch aber nicht zu einem weltabgewandten Sonderling, sondern war kontaktfreudig, spielte leidenschaftlich gern Fußball und perfektionierte seinen Umgang mit Computer und Internet. Damit erreichte er viele Menschen, besonders Gleichaltrige, die er für Gott, die Kirche und die Hl. Messe zu begeistern wusste. Gleichzeitig entwickelte Carlo eine große Sensibilität für die Nöte der Menschen in seiner Stadt.