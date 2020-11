Eulenkopfweg in Düssel : Vom Einsturz bedrohtes Passionskreuz soll saniert werden

Die historische Einheit „Drei Linden mit Passionskreuz“ oberhalb des katholischen Friedhofs in Düssel ist überholungsbedürftig: Es fehlt eine Linde und das Kreuz braucht eine Stütze. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Das Kreuz muss per Kran komplett abgebaut, überarbeitet und wieder aufgebaut werden. Die Gemeinde St. Maximin ist dafür auf Spenden angewiesen.

Am 30. Juni 2017 wurde eine der drei Düsseler Linden am Eulenkopfweg gefällt. Zuvor war festgestellt worden, dass sie vom Brandkrustenpilz befallen war. Noch bevor ein neuer dritter Baum hier gepflanzt werden konnte, kam Bewegung in das dort stehende Passionskreuz – und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn das unter Denkmalschutz stehende Bauwerk wurde als vom Einsturz gefährdet deklariert.

„Wir hatten das Kreuz im Blick und es war deutlich zu sehen, wie es erheblich an Standfestigkeit verlor“, sagt Bernd Kneer, Mitglied im Bauausschusses des Kirchenvorstands von St. Maximin in Wülfrath. „Wir haben das Kreuz erst einmal abgesperrt.“ Um eine fachliche Meinung einzuholen, wurde zunächst ein vom Denkmalamt zugelassener Restaurator gesucht. „Mit dem waren wir vor Ort“, so Kneer. Dabei wurde schnell klar, dass es hier mit einer einfachen und schnellen Sanierung nicht getan ist.

„Das Kreuz muss komplett abgebaut, saniert und wieder aufgebaut werden“, fasst Bernd Kneer als Ergebnis der Expertise des Restaurators zusammen. Daraufhin wurde die Untere Denkmalbehörde informiert, die sich mit der Oberen Denkmalbehörde besprochen hat. „Wir haben letzte Woche die Genehmigung bekommen, die Sanierungsmaßnahmen durchzuführen“, sagt Kneer.

Im Zuge der Begutachtung stellte der Restaurator fest, dass das Passionskreuz ursprünglich an einer Mauer gestanden haben muss. „Vermutlich die Kirchenmauer“, meint Bernd Kneer. Damals waren die Friedhöfe noch neben der Kirche angesiedelt, bis das Seuchengesetz dafür sorgte, dass alle Ruhestätten aus den Dörfern hinaus aufs freie Feld verlegt wurden.

Das Passionskreuz braucht also eine Verstärkung im Rücken, dort, wo einst die Mauer für Halt gesorgt hat. Außerdem braucht es ein neues Fundament. „Der Abbau und Aufbau wird mit einem Kran durchgeführt werden“, so Bernd Kneer. Es kämen daher enorme Kosten auf die Gemeinde St. Maximin zu. „Wir rechnen mit Kosten im fünfstelligen Bereich“, sagt Kneer und fügt hinzu: „Dafür hatten wir keine Mittel vorgesehen.“

Auch das Denkmalamt kann nur geringe Mittel für die Sanierung zur Verfügung stellen. Die Gemeinde St. Maximin ist in Sachen Passionskreuz also auf Spenden angewiesen. „Wir werden in Kürze einen Aufruf starten“, kündigt Bernd Kneer an. Wie lange es dauern wird, die Mittel zusammen zu bekommen und dann das Passionskreuz zu sanieren, kann derzeit noch niemand sagen. In jedem Fall soll nach der Sanierung wieder ein dritter Baum gepflanzt werden. Fast fertig dagegen ist die Sanierung des Kirchengebäudes.

„Die Außensanierung ist in den Endzügen“, meint Kneer. Da die Regen- und Abwasserleitungen undicht waren, waren hier enorme Arbeiten nötig. Dabei wurde auch der Eingangsbereich umgestaltet, so dass die Kirche barrierefrei betreten werden kann. „Die Elektrik hat sich um zwei Wochen verzögert“, sagt Kneer. Dafür sind die Pflasterarbeiten schon so gut wie erledigt.