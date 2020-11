Neuer Rat in Kevelaer trat zusammen : Jutta Bückendorf ist neue stellvertretende Bürgermeisterin

Kevelaer Im Konzert- und Bühnenhaus der Wallfahrtsstadt kam der neugewählte Rat zusammen, um unter anderem die stellvertretenden Bürgermeister, Ortsvorsteher und Ausschussvorsitzenden zu wählen.

Die Wahl der sechs Ortsvorsteher fiel ebenfalls einstimmig aus. Peter Hohl ist ab jetzt der neue Ortsvorsteher von Kevelaer. Paul Schaffers kehrt auf die politische Bühne zurück und wird Ortsvorsteher in Twisteden. Der Ansprechpartner in Winnekendonk ist in den kommenden Jahren Erich Reiser, und Guido Küppers bekleidet die Position in Wetten. Martin Brandts bleibt der Ortsvorsteher von Kervenheim, außerdem wird Johanna Ambrosius weiterhin für Kleinkevelaer zuständig sein.