Corona-Zahlen am Mittwoch : Inzidenz im Kreis Mettmann steigt über 200

Die Inzidenz erreicht mit 202,2 einen neuen Rekordwert im Kreis Mettmann. Momentan befinden sich mehr als 3000 Menschen in Quarantäne.

Fallzahlen. Die Zahl der nachweislich am Coronavirus infizierten Menschen ist im Kreis Mettmann erstmals über 1000 gestiegen. Für Mittwoch meldet das Gesundheitsamt 1020 Infizierte, 84 mehr als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 70 (+8; 10 Neuerkrankungen), in Haan 39 (-4; 3 Neuerkrankungen), in Heiligenhaus 84 (+15; 21 Neuerkrankungen), in Hilden 131 (+8; 21 Neuerkrankungen), in Langenfeld 82 (+4; 10 Neuerkrankungen), in Mettmann 62 (-3; 4 Neuerkrankungen), in Monheim 91 (+13; 17 Neuerkrankungen), in Ratingen 135 (+4; 22 Neuerkrankungen), in Velbert 260 (+37; 50 Neuerkrankungen) und in Wülfrath 66 (+2; 4 Neuerkrankungen).