Thema in zwei Ausschüssen : Diakonie übernimmt Schuldnerberatung

Wülfrath Eine Juristin und ein Sozialpädagoge sollen für die Arbeit eingesetzt werden.

Die Liga der Wohlfahrtsverbände wurde von der Kreisverwaltung beauftragt, geeignete Anbieter für die Kalkstadt ausfindig zu machen, die bestimmten Kriterien unterliegen. So war es wichtig, dass der künftige Träger bereits vor Ort tätig und bekannt ist. Ebenso notwendig war der Erfahrungswert im Bereich Schuldnerberatung. Zwei Bewerber - die Caritas und die Bergische Diakonie - standen abschließend im Fokus des Auswahlverfahrens, wobei sich die Liga der Wohlfahrtsverbände über ein fachlich besseres Angebot seitens der Diakonie aussprach. Über die abschließende Neuvergabe sollten zunächst die Mitglieder des Ausschusses für Gesellschaft und Soziales entscheiden, die die Meinung der Liga jedoch nicht gänzlich teilten. So zeigten sich diese besonders über die wenig aussagekräftige Stellungnahme der Liga überrascht. „Die Stellungnahme war in meinen Augen nichtssagend und es wurde nicht deutlich, ob die wichtigen Kriterien wirklich berücksichtigt wurden“, sagte Ilona Küchler (Linke). Und auch die WG gab an, für die Entscheidung noch Bedenkzeit zu benötigen. Am Dienstag wurde das Thema erneut im Haupt- und Finanzausschuss behandelt. Als einzige Fraktion hat sich die Wülfrather Gruppe (WG) bei der Abstimmung enthalten, alle anderen waren dafür. Grund für die Enthaltung war laut des WG-Fraktionsvorsitzenden Wolfgang Peetz, dass man sich bei der Vergabe dem Kreis Mettmann unterworfen hätte, anstatt als Kommune selbst nach geeigneten Institutionen zu suchen. Er nannte es „Protestenthaltung“. Zudem habe man zu keiner Zeit ein Kriterienkatalog der Liga der Wohlfahrtsverbände erhalten, obwohl mehrmals angefragt. Ein unzumutbares Vorgehen, dem alle anderen Mitglieder inklusive der Bürgermeisterin zustimmten. Letztlich wird die Diakonie die Stelle der Schuldnerberatung übernehmen.