Haan/Wülfrath : Demonstranten klettern auf Bäume

Am Sonntag sind rund 70 Gegner der Haldenerweiterung der Kalkwerke Oetelshofen durch den Wald spaziert. Einige der Aktivisten haben ihre Hängematten hoch in den Bäumen angebracht. Foto: Mikko Schümmelfeder

Haan/ Wülfrath Analyse In den Sozialen Medien hatten sich Aktivisten, die gegen den Braunkohle-Abbau und für den Hambacher Forst einsetzen, zu einem Spaziergang gegen die geplante Haldenerweiterung der Kalkwerke Oetelshofen verabredet. Wir waren dabei.

Sie hatten es in den sozialen Netzwerken angekündigt: Zum Diskutieren wolle man nicht kommen ins Osterholz. Eine meditative Pilgertour ins Grüne durfte man dennoch nicht erwarten bei all denen, die sich im Vorfeld angesagt hatten. Darunter Aktivisten, die sich bereits für den Erhalt des Hambacher Forstes stark gemacht haben, und solche, die eigenen Bekundungen nach Referenzen in Sachen „Baumhausbau“ vorweisen konnten. Die hingen dann auch in Hängematten in den Osterholz-Wipfeln, während etwa 70 Waldspaziergänger auf dem Milchweg vorbeimarschierten.