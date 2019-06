Schwimmen in Wülfrath : Badegäste schätzen die Wasser-Welt

Schwimmen in Wülfrath

Tina Jacobs planscht mit ihrer Tochter Julia im Kinderbecken. An warmen Sommertagen will sie aber auch den Außenbereich nutzen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Die neue Akustikdecke kommt bei den meisten Schwimmern gut an. Viele freuen sich, auch einmal draußen zu liegen.

Mehr als fünf Wochen hat die Wülfrather Wasser-Welt seit ihrem Umbau nun geöffnet. Die Badegäste schätzen die bessere Akustik in der Schwimmhalle und genießen insbesondere bei den heißen Temperaturen jetzt den Außenbereich.

Herbert Riesz zieht energisch seine Bahnen durchs Schwimmbecken. Einmal die Woche kommt er hier her, um sich fit zu halten und dass bereits seit einigen Jahren. Anfangs ist er mitgekommen, um seine Enkel zum Schwimmunterricht zu begleiten. Mittlerweile ist er auch ohne Enkel da. Auch wenn er einen direkten Vergleich von der Akustik vor und nach dem Umbau hat, findet er den Unterschied nicht sonderlich groß. „Wenn man hier so allein seine Bahnen dreht, dann achtet man nicht so darauf.“ Konzentriert schwimmt der Senior weiter.