Kunstausstellung in Wülfrath : Stuhlkunstwerke werden Auktionsobjekte

Wülfrath Offenes Atelier präsentiert zum finale des Jubiläumsjahres die Ausstellung „25 Stühle für die Vielfalt.“ Jedes Objekt kann ersteigert werden.

Er selbst hat den „Stuhl für den Walnussbaum“ gestaltet, der nicht nur von gemalten Blättern, sondern auch von Kunstblättern umrahmt wird. Pastorin Christine Egel hat den Komiker Heinz Erhardt auf die Sitzfläche gebracht. „Der Stuhl für das große Lachen“ lautet die Widmung. „Mir ist zufällig das Plattencover zwischen die Hände gekommen“, benennt sie ihre Inspiration und ergänzt: „Die Aktion hatte einen ganz großen Spaßfaktor.“ Andere Objekte sind der Natur, der Farbe oder der Fantasie gewidmet. Wieder andere üben Kritik, wie der Stuhl mit dem Sägeblatt in der Mitte an der Geschlechtertrennung.

Die persönlichen Widmungen und Porträts der Künstler hängen am „Baum der Fülle“ im Zentrum der Installation. Aus gutem Grund, wie Rohde betont: „Das Jubiläumsjahr steht unter dem Motto ‚Zeig dich!‘, deshalb war es uns wichtig, auch die Künstler hinter den Werken sichtbar zu machen.“ Der Bühnen- und Beleuchtungsmeister Frithjof Kuhlmann hat die Kunstwerke mit Licht in der abgedunkelten Kirche in Szene gesetzt und damit eine ganz eigene Stimmung erzeugt. Davon können sich Interessierte vom 4. bis 6. März, jeweils von 13 bis 16 Uhr, unter Einhaltung der 3G-Regel ein eigenes Bild machen. Am letzten Ausstellungstag, dem 6. März, wird Pianistin Cornelia Hessenberg für die Besucher spielen.