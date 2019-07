Ausschusses für Gesellschaft und Soziales : Verwaltung will Flüchtlingsunterkünfte umnutzen

Auch die zehn Reihenhäuser auf der Fortunastraße könnten in Zukunft wieder eine Umnutzung erfahren. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Wülfrath Wülfrath Sinkende Flüchtlingszahlen bringen allmählich Entspannung in die Unterkunftssituation der Kalkstadt. Überlegungen, einzelne Gebäude wieder dem privaten Wohnungsmarkt zuzuführen, wurden im Ausschusses für Gesellschaft und Soziales von der Verwaltung konkretisiert.

Von Tanja Bamme

„Wir müssen zwar noch einen gewissen Puffer an Wohnungen vorhalten, da wir nicht wissen, was uns an Zuweisungen in Zukunft erwartet, die aktuelle Menge an Wohnraum ist aber nicht notwendig“, erläutert Sozialamtsleiter Mike Flohr.

So versucht die Verwaltung aktuell, früher aus dem Mietvertrag des angrenzenden Backsteingebäudes Am Rathaus 1a rauszukommen. Auch die zehn Reihenhäuser auf der Fortunastraße könnten in Zukunft wieder eine Umnutzung erfahren. An diesem Standort steht zudem seit geraumer Zeit die Frage nach einer passenden Spielfläche aus. Versuche, den angedachten Spielplatz durch Sponsoring zu finanzieren, liefen bisher ins Leere. „Nun habe ich passende Mittel im Haushalt beantragt, in der Hoffnung, dass diese auch bewilligt werden“,erklärt Flohr.

Problematisch gestalte sich zudem die langfristige Vermietung von Wohnraum an Flüchtlingsfamilien. „Wir sind stetig in Gesprächen mit privaten Vermietern, um Wohnungen für Flüchtlingsfamilien zu finden, die sich derzeit noch in städtischen Unterkünften befinden“, bericht Flohr. „Leider gelingt uns nicht immer eine Einigung. Nur ungefähr 40 Prozent der Gespräche verlaufen positiv.“

Die Häuser an der Kastanienallee 55-57 sollen zukunftsperspektivisch für weitere Kita- Plätze ausgebaut werden. Einen Puffer an Wohnraum für Flüchtlinge besteht in der Immobilie Schlupkothen 1. „Dort ist aktuell die oberste Etage nicht bewohnbar, da brandschutztechnische Bedenken bestehen. Es muss geklärt werden, wie ein Fluchtweg aus dieser Etage im Falle eines Brandes initiiert werden kann“, so der Sozialamtsleiter weiter.

Ilona Küchler (Linke) mahnte an, dass man bei der Umnutzung der Flüchtlingsunterkünfte nicht leichtfertig handeln dürfe. Zu Ungewiss sei die zukünftige Flüchtlingssituation für die Politikerin. Kämmerer Rainer Ritsche verwies in diesem Zusammenhang jedoch auf ein gesundes Mittelmaß, das gefunden werden müsse. Aktuell hält die Verwaltung mit Stand vom 31. Mai 122 freie Plätze vor.

Kleinere Wohneinheiten, wie sie am Standort Ellenbeek 15 zu finden waren, wurden von der Verwaltung bereits aufgegeben. Neben den Häusern an der Fortunastraße, sowie Am Rathaus und der Kastanienallee ist eine weitere Unterkunft am Standort Maushäuschen 2 zu finden. Insgesamt können perspektivisch zum 31. Dezember dieses Jahres 348 Wohneinheiten belegt werden, heißt es im Verwaltungsbericht. Derzeit stehen der Stadt 363 Wohneinheiten zur Verfügung.

(taba)