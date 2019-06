Entlass-Feier : Sekundarschule verabschiedet den ersten Jahrgang

Die Entlass-Feier im Paul-Ludowigs-Haus wurde von einem liebevoll zusammengestellten Programm umrahmt. Auch der Schulchor sang. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Die 78 Absolventen sind im festlichen Rahmen im Paul-Ludowigs-Haus in einen neuen Lebensabschnitt gestartet.

Mit ganz besonders viel Liebe und Einsatz war die Entlassungsfeier des ersten Jahrgangs der Sekundarschule in Wülfrath von Lehrern, Eltern und Schülern der Schule am Berg vorbereitet und gestaltet worden. Nahezu alle Plätze im Paul-Ludowigs-Haus sind belegt, denn Eltern, Geschwister und weitere Verwandte wollten sich es nicht nehmen lassen, bei dieser einmaligen Feier dabei zu sein. Und wie es bei außergewöhnlichen Ereignissen nun mal dazu gehört, reihte sich Grußwort an Grußwort; natürlich hatte die Stadt Wülfrath einen Vertreter entsendet, und der Stellvertretende Bürgermeister Wolfgang Preuß gratulierte den 78 Schülern zu ihrem Erfolg und wünschte eine wunderbare Zukunft.

Auch die Schulaufsicht aus Düsseldorf, die diese Schule seit der Neugründung vor sechs Jahren mit besonderer Aufmerksamkeit beobachtet hat, zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis und war stolz auf den ersten Jahrgang, der nun entlassen wurde.

Zwischen den Beiträgen der Offiziellen kamen aber die Schüler zum Einsatz und zeigten spritzige Tanzperformance, Gesangseinlagen, und Khaula Nasser und Lara Birkelbach von der Schülervertretung hielten eine humorvolle Rede: Wir sind am Ziel und unsere Lehrer am Ende. Absolventen trauern den langen Ferien nach, die es nun nicht mehr geben wird. Doch wirklich von Herzen kam der Dank an ihre Lehrer und auch an die Eltern für deren Unterstützung und Toleranz.

What a wonderful world – Chor und Band leiteten über zu der Runde der Klassenlehrer, die einen Rückblick auf alle möglichen Unternehmungen, Klassenfahrten, Ausflüge, Szenen in der Mensa bot und diese amüsanten Internita mit einer gelungenen Fotoschau angereichert hatte. Ernster klangen die Worte des Schulleiters Reto Stein, der seine nunmehr Ehemaligen neben seinem Stolz auf deren Leistungen mit den drängenden Problemen der Welt konfrontierte und mahnte: Werdet nicht so wie wir. Macht es besser, seid stärker, mutiger, übernehmt Verantwortung und lebt nicht auf Kosten Anderer. Eine aufrührende Ansprache.