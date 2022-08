Rock in Wülfrath : 4500 Fans feiern bei „WüRG im Park“

Wülfrath Die Wülfrather Rockmusiker Gemeinschaft (WüRG) und fünf großartige Bands sorgen für einen spektakulären Neustart des Festivals. Nun wird über eine Jubiläumsausgabe bereits im nächsten Jahr nachgedacht.

Harte Gitarrenriffs, launiger Gesang und ein improvisierter Chor, der im Refrain kräftig mitgrölt und jubelt, schallen am Samstagnachmittag durch die gesamte Innenstadt: Wie bei einer kirchlichen Prozession pilgern Männer und Frauen in schwarzen Kutten die hügelige Strecke hinauf bis zum Stadtpark, Familien schieben den Kinderwagen hoch, die Kinder mit buntem Gehörschutz auf dem Kopf im Schlepptau. Und sogar ältere Bürger lassen sich von ihren Handicaps nicht aufhalten und folgen mit Rollstuhl und Rollator der Musik.

Auf der grünen Wiese eröffnet sich den Ankömmlingen dann eine lange nicht mehr gesehene Masse an Menschen: Die einen sitzen auf Bierzeltgarnituren beisammen, andere gemütlich auf Picknickdecken, die nächsten stehen und wippen zur Musik und die begeisterungsfähigen Zeitgenossen pogen eifrig vor der Bühne mit, während die Band „Frantic Quo“ aus Dinslaken so bekannte Rockklassiker wie „Rockin‘ all over the world“ ihrer Vorbilder Status Quo zum Besten geben. „Danke Wülfrath, ihr wart geil“, ruft der Gitarrist noch, ehe er mit seinen Jungs nach einem großartigen Set die Bühne verlässt. Die Zugaberufe werden, mit Bedauern, überhört – keine Zeit! Der Aufbau für die nächste Band läuft bereits.