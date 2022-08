Freizeit in Mettmann : Gesundheitsamt schließt das Naturfreibad

Freizeit in Mettmann

Badleiter Frank Fitsch musste das Naturfreibad am Freitag sofort schließen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann So wird das Besondere zur Achillesferse: Nach zwei extrem verunreinigten Wasserproben hat das Kreisgesundheitsamt angeordnet, das Naturfreibad in Mettmann zu schließen. Mal eben den Chlorgehalt erhöhen, geht hier nicht.

Bei den wöchentlichen Wasserproben, zuletzt am Dienstag, sind ist die Verunreinigung aufgefallen. Woher sie kommt, weiß niemand. Die Ergebnisse der Proben wurden am Freitag mitgeteilt. Wegen des regnerischen Wetters mussten die Bädermitarbeiter nur zwei, drei hart gesottenen Schwimmern erklären, dass das Bad geschlossen werden muss.

Die Ergebnisse der nächsten Proben könnten am Dienstag oder Mittwoch vorliegen. Erst dann wisse man, wie es weiter geht. Für die Untersuchungen im Labor wird Wasser an unterschiedlichen Stellen aus dem Becken genommen. Sobald die Wasserwerte in Ordnung sind, wird das Bad wieder geöffnet.