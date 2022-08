Alltagshelden in Wülfrath : Der Blaulichttag zeigt die Arbeit der Retter in der Not

Der Blaulichttag zeigt die Arbeit der Retter in der Not

Alltagshelden in Wülfrath

Beim bislang letzten Blaulichttag am Anger Markt bekamen die Turnriege der Landespolizei einen kräftigen Applaus. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Beim vierten Wülfrather Blaulichttag präsentieren Feuerwehr, THW, DLRG, Rotes Kreuz und Polizei ihre wichtige Arbeit für die Menschen.

Sie riskieren ihr Leben für andere und sind da, wenn es am nötigsten ist: die Einsatzkräfte von Polizei , Feuerwehr, Technischem Hilfswerk (THW), Deutschem Roten Kreuz (DRK) und den Rettungsschwimmern. Mit viel Herzblut und Leidenschaft üben sie ihre Tätigkeit aus. Oftmals ehrenamtlich.

Was alles zu der Berufung gehört, wie abwechslungsreich, bereichernd und spannend es sein kann, all das zeigen die Mitglieder von DLRG, DRK, Freiwilliger Feuerwehr Wülfrath, THW Heiligenhaus/Wülfrath und die Kreispolizeibehörde Mettmann beim Wülfrather Blaulichttag. Zum vierten Mal laden die Hilfsorganisationen Groß und Klein zum Aktionstag ein. Nach der pandemiebedingten Absage 2020 freuen sich die Beteiligten nun auf die vierte Auflage am kommenden Sonntag, 14. August.