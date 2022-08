Brückenfest in Erkrath : Wüstenbussard Joe beigeistert die Gäste

ERKRATH Viertes Brückenfest zum 40-jährigen Jubiläum: Warum die Ercroder Jonges am Wochenende alles richtig gemacht haben. Zahlreiche Bürger feierten beim Heimatverein.

Endlich wieder Brückenfest! Die Zwangspause durch die Pandemie war lange genug. Der Heimatverein „Ercroder Jonges“ begeht in diesem Jahr sein 40-jähriges Jubiläum, und da passte es sehr gut, dieses Datum mit dem Revival des Sommerfestes an Haus Brück zu verbinden. Im Vorfeld hatte der Vorstand angekündigt, dass es nur eine abgespeckte Version werden würde, weil nach zwei Jahren Corona die Einnahmen aus anderen Veranstaltungen fehlen würden. Doch davon war am Wochenende nichts zu spüren.

Frank Schellhase wies auf das Vereinsjubiläum hin und warb dafür, sich die Zeit zu nehmen, einen kleinen Film über die Geschichte Erkraths und der Jonges anzuschauen, der in einem Zelt in Dauerschleife gezeigt wurde. „Und dann haben wir noch die Rassegeflügelschau um halb fünf“, scherzte Schellhase.

Bei dem „Rassegeflügel“ handelte es sich um ehrwürdige Greifvögel, die Johann Seemayer aus seiner Falknerei Neandertal mitgebracht hatte. Am Waldesrand, in sicherer Entfernung zu der lauten Musik auf dem Festplatz, präsentierten Seemayer und seine Kollegin Wüstenbussard, Schleiereule und Gerfalke. Mit dem Bussard auf der Hand fragte der Falkner in die Runde, was man denn schon über Greifvögel wisse, und die Kinder konnten durchaus einiges beantworten. Bei Greifvögeln spricht der Experte von „kröpfen“ statt „essen“, denn Unverdauliches landet im Kropf, einem Beutel im Hals, und wird später wieder rausgewürgt. Dieses „Gewölle“ kann bei Eulen auch Knochen enthalten, bei Taggreifvögeln eher nicht, da diese die Knochen für ihren Stoffwechsel brauchen.