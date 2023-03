Kultur in Hilden Museen bleiben in Verbindung

Info

Besonderheit Das Netzwerk Bergische Museen wurde 2019 auf Initiative von elf Museen gegründet. Es ist der einzige themenübergreifende Zusammenschluss von Museen im Bergischen Land. Die Netzwerkarbeit wird durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW und den Gebietskörperschaften des Bergischen Landes gefördert sowie von sieben Träger- und Fördervereinen Bergischer Museen unterstützt.

Broschüren stehen auf der Webseite www.bergischemuseen.de zum Download bereit, liegen in allen beteiligten Museen aus und können in der Geschäftsstelle des Netzwerks bestellt werden. Am besten per E-Mail an info@bergischemuseen.de.